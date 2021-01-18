18 января 2021, 20:03
Частный самолет вынужденно вернулся в аэропорт Краснодара после вылета в Дубай
Летевший из Краснодара в Дубай частный самолет Gulfstream G650 спустя несколько минут после взлета вернулся в аэропорт кубанской столицы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, причиной стал сбой в одной из систем.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что посадка прошла благополучно. После срабатывания предупреждающего сигнала в одной из систем командир экипажа принял решение о возвращении борта назад.
Как сообщил Telegram-канала Baza, борт принадлежит известному предпринимателю Сергею Галицкому. После взлета сработал аварийный датчик, который сигнализировал о неполадках в системе управления самолетом.
В тот момент на борту воздушного судна якобы находилась супруга бизнесмена. Сейчас с неполадкой разбираются техники.
По данным журнала Forbes, Сергей Галицкий приобрел дальнемагистральный самолет Gulfstream G650 в 2018 году. По оценке издания, стоимость джета составляла 60 миллионов долларов.