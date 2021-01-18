Частный самолет вынужденно вернулся в аэропорт Краснодара после вылета в Дубай

В пресс-службе аэропорта уточнили, что посадка прошла благополучно. После срабатывания предупреждающего сигнала в одной из систем командир экипажа принял решение о возвращении борта назад.

Как сообщил Telegram-канала Baza, борт принадлежит известному предпринимателю Сергею Галицкому. После взлета сработал аварийный датчик, который сигнализировал о неполадках в системе управления самолетом.

В тот момент на борту воздушного судна якобы находилась супруга бизнесмена. Сейчас с неполадкой разбираются техники.

По данным журнала Forbes, Сергей Галицкий приобрел дальнемагистральный самолет Gulfstream G650 в 2018 году. По оценке издания, стоимость джета составляла 60 миллионов долларов.