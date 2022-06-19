Частный самолет упал под Тверью

Частный легкомоторный самолет Zlin 142 потерпел крушение в Тверской области. Пострадали пилот и пассажир, оба попали в больницу. По факту крушения завели уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Западного межрегионального управления СК на транспорте. Ведомство показало видео с места.

Самолет Zlin 142 разбился рядом с аэродромом Ржева. Это произошло вечером 18 июня. Летчик, которому принадлежит воздушное судно, пытался сымитировать элемент отказа двигателя во время полета, но не справился с управлением. В результате самолет упал.

Пилот и пассажир получили ранения различной степени тяжести. Они в больнице, там им оказывают помощь. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Криминалисты осмотрели место падения, самолет, ВПП, допросили персонал аэродрома, назначили нужные экспертизы. Расследование продолжается, обстоятельства выясняются.