Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленобласти

Днем 16 ноября частный самолет NG-4 экстренно сел во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили «360» в региональном главке МЧС, пилот не пострадал.

«На борту был один пилот. По сведениям Территориального центра медицины катастроф, он не пострадал», — рассказали в спасательном ведомстве.

Фото с места событий появилось в социальных сетях.

Источник фото: vk.com/extra_call

Ранее Пятый канал сообщил, что в Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет чешского производства. У него отказал двигатель и пилот принял решение садиться на грунтовую дорогу.

После жесткого приземления самолет с грунтовки съехал и врезался в забор. По данным телеканала, за штурвалом самолета, который вылетел с аэродрома в Хапо-Ое, находился владелец крылатой машины. Как рассказали порталу 47news в правоохранительных органах, удостоверение и свидетельство летной годности у пилота в порядке.