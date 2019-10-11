Частный самолет разбился в Кении во время вылета
Частный самолет разбился утром 11 октября в столице Кении — Найроби. Об этом сообщила местная радиостанция Capital FM.
Воздушное судно поднималось в небо из аэропорта Уилсона в Найроби, но потерпело крушение во время вылета. Самолет направлялся в Момбасу. Он принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited. На сайте перевозчика информации о ЧП пока нет.
Сведения о жертвах пока не поступали, отметило РИА ФАН. Несколько пассажиров пострадали, их отвезли в местные больницы.
Также не известно, почему самолет не смог продолжить полет. По данным газеты Nation, во время взлета самолет съехал со взлетно-посадочной полосы.
Потерпевшее крушение судно — турбовинтовой Fokker 50, выпущенный в Нидерландах в 1992 году.