Частный самолет разбился в Кении во время вылета

Воздушное судно поднималось в небо из аэропорта Уилсона в Найроби, но потерпело крушение во время вылета. Самолет направлялся в Момбасу. Он принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited. На сайте перевозчика информации о ЧП пока нет.

Сведения о жертвах пока не поступали, отметило РИА ФАН. Несколько пассажиров пострадали, их отвезли в местные больницы.

Также не известно, почему самолет не смог продолжить полет. По данным газеты Nation, во время взлета самолет съехал со взлетно-посадочной полосы.

Потерпевшее крушение судно — турбовинтовой Fokker 50, выпущенный в Нидерландах в 1992 году.