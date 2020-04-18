Частный самолет разбился под Хабаровском. Погибли три человека

Частный легкомоторный самолет рухнул на землю недалеко от Хабаровска. Во время крушения погибли три человека.

«В 700 метрах севернее села Лесное Хабаровского района, в нежилой зоне произошло, по предварительным данным, падение частного легкомоторного самолета с последующим возгоранием», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Борт рухнул в 35 километрах от Хабаровска. На место случившегося сразу же выехали шесть спасателей, медики и оперативная группа. К вылету готовят вертолет МИ-8 от Центра авиационного спасения Минтранса России.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб, предварительно, жертвами крушения стали три человека, которые были на борту самолета.

Воздушное судно принадлежало бизнесмену Илье Карабуту. Мужчина занимался торговлей оптовыми изделиями, которые предназначались для медицинских целей, пишет газета «Известия».

Все обстоятельства и причины крушения пока выясняются. Легкий многоцелевой самолет Л-4 был разработал в России. Первый полет состоялся в 2002 году.