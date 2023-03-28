Происшествия 28 марта 2023, 10:07 Частный самолет незаконно приземлился «на обед» на лед Байкала Летевший из Новосибирска частный самолет незаконно сел на лед Байкала РИА «Новости»

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Частный легкомоторный самолет незаконно приземлился на лед озера Байкал. Такой случай приводнения в особо охраняемой природной территории происходит впервые, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Снижающийся самолет заметили госинструкторы, когда совершали патрулирование на суше. Они сразу же направились к месту посадки воздушного судна, чтобы узнать причину случившегося.

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Люди, которые находились на борту, сообщили, что летят из Новосибирска на острове Ольхон и у них запланирована остановка на обед.

Замначальника отдела охраны территорий ФГБУ Евгений Рыжов отметил, что туристам пришлось объяснять, что их действия являются нарушением действующего законодательства. По факту случившегося составили административный протокол. Нарушители покинули границы Прибайкальского национального парка сразу после оформления документов.

В пресс-службе подчеркнули, что полеты и приземление на особо охраняемых природных территориях строго регламентируются. В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике есть участки, где появление любого воздушного судна может повлечь серьезные последствия для животных и птиц, в том числе редких и краснокнижных видов.