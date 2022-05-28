Частный самолет-амфибия жестко сел на озеро в Тюменской области

Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку на озеро Мергень в Тюменской области. В результате пострадали два человека, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В Тюменской области транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере», — написала пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Источник фото: t.me/uraltransprok

По информации прокуратуры, самолет-амфибия СК-12 «Орион» жестко сел на воду вечером 28 мая. Воздушное судно нашли на озере Мергень в Ишимском районе Тюменской области. На его борту были два человека.

«Предварительно, [жесткая посадка произошла] из-за отказа двигателя. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолет осуществлял частный полет», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов. Все обстоятельства и точные причины падения самолета-амфибии предстоит выяснить.