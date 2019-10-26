Частный легкомоторный самолет исчез в Пермском крае

Легкомоторный самолет Cessna 172 Skyhawk исчез в Пермском крае. После того, как моноплан вылетел в 09:30 из деревни Нижнее Городище, он пропал. Пунктом назначения самолета был поселок Фролы в 100 километрах от точки вылета.

«До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала. Были оповещены все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру. Был уточнен маршрут следования, оповещены главы сельских поселений на маршруте следования, лесопользователи», — рассказали «360» в МЧС края.

Маршрут легкомоторника прочесывают оперативники МЧС. В поисковой операции также участвуют сотрудники Пермской краевой службы спасения.

Согласно сообщениям СМИ, самолет поднялся в небо под управлением 66-летнего пилота Геннадия Белоглазова. На борту он был один. В пути пилот созванивался со своим приятелем по голосовой связи. Разговор закончился тем, что Белоглазов закашлялся — не исключено, что ему стало плохо в небе, сообщил Life.