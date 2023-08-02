02 августа 2023, 08:43
Частный гидросамолет потерпел крушение в Красноярском крае
МЧС: два человека погибли при падении гидросамолета на севере Красноярского края
Крушение частного гидросамолета произошло на севере Красноярского края. На его борту находились два человека. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, ЧП произошло в районе промышленной зоны Лесобиржа близ города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района около 11 часов утра по местному времени.
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На место происшествия выехал Норильский транспортный прокурор. Ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
На борту гидросамолета находились два человека. По данным краевого ГУ МЧС, они погибли. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Прибывшие на место огнеборцы потушили горящий самолет. От МЧС России привлекли девять человек личного состава и три единицы техники», — отметили в ведомстве.
Ранее легкомоторный самолет разбился в районе поселка Малино в городком округе Ступино в Московской области.
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