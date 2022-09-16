Частный дом загорелся во Всеволожском районе Ленобласти | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Частный дом загорелся во Всеволожском районе Ленобласти

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В ночь на 14 сентября в деревне Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти произошел пожар в частном доме. Об этом написал сайт «Мэшсити».

Как рассказали в региональном управлении МЧС, в тушении пожара участвовали спасательно-пожарные подразделения 93-й и 96-й частей Ленобласти, а также команда добровольцев «Всеволожское».

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Огонь удалось локализовать достаточно быстро. Информации о пострадавших не поступало.

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