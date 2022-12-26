Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:02 Частный дом загорелся в ЖК «Восточное Бутово». Видео МЧС: в ЖК «Восточное Бутово» загорелся частный дом на площади 100 квадратных метров

Читать 360tv в

Одноэтажный частный дом загорелся в ЖК «Восточное Бутово» Московской области, сообщил источник «360». По данным главного управления МЧС, огонь распространился на 100 квадратных метров. По предварительным данным, людей в доме не было.

Пожар произошел по адресу Синельниковская улица, 5. Жители сняли видео с места происшествия. На кадрах видно, как за забором полыхает дом и от него поднимается столб черного дыма. Судя по всему, пожар видно и издалека.

Реклама

На месте работают сотрудники МЧС. Информация уточняется.

Реклама