28 июня 2023, 18:36
Частный дом загорелся в Судогодском районе Владимирской области
Возгорание жилого частного дома произошло в деревне Горки Судогодского района Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».
Пожар, начавшийся на одном участке, чуть не перекинулся на всю деревню. Пламя быстро распространилось на соседние участки и уничтожило баню, теплицу, сарай и другие хозяйственные постройки.
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Отмечается, что общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров, информации о пострадавших при пожаре на данный момент нет.
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