Эксклюзив 25 января 2024, 16:08 Частный дом загорелся в Солнечногорске, никто не пострадал МЧС: пожар произошел в частном доме в деревне Дурыкино под Солнечногорском

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Пожар вспыхнул в одноэтажном частном доме в Солнечногорске. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Уточняется, что огонь охватил здание в деревне Дурыкино.

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«Там площадь 70 квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали», — добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Подслушано в Солнечногорске» опубликовал кадры с места случившегося. На ролике видно, как в доме полыхает пожар, а в небо поднимается черный столб дыма.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Правды в Москве. В результате заживо сгорела пенсионерка. Причиной пожара стало китайское электрическое одеяло.

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