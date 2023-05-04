Происшествия 04 мая 2023, 14:12 Частный дом загорелся в Самарской области

Читать 360tv в

В Самарской области произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание случилось в минувший вторник в селе Августовка. Загорелся частный дом. Пламя охватило площадь в два квадратных метра. К тушению привлекли девять спасателей. Они вытащили из дома двух детей, которые потом попали в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.