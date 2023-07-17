Происшествия 17 июля 2023, 22:09 Частный дом загорелся в Раменском Пожар произошел в частном секторе в городском округе Раменский Telegram-канал «Раменское»

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Пожар вспыхнул в частном секторе в городском округе Раменский. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Раменское», пожарные расчеты уже приступили к ликвидации возгорания.

Изначально очевидцы сообщили о пожаре за остановкой РПЗ, по улице Михалевича. На опубликованных кадрах, столб черного дыма поднимался в небо. Уточнялось, что в этом секторе города находятся частные дома.

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На следующем видео от очевидцев, видно охватившее строение пламя. На месте находятся пожарные, которые уже приступили к ликвидации возгорания.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Что могло стать причиной пожара, предстоит установить специалистам.

Вечером 17 июля снесенные гаражи загорелись на 30 квадратных метрах в Хорошевском районе на севере Москвы. Как сообщал источник «360», была угроза распространения огня. Дым по улице Зорге затянуло в вентиляционную шахту метро. Это стало причиной задымления в тоннеле станции «Октябрьское поле».