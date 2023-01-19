Происшествия 19 января 2023, 19:02 Частный дом загорелся в Приуральском районе Ямала

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Возгорание нежилого частного дома произошло в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт «Север-пресс».

Пламя охватило помещение в районе улицы Обской. Общая площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров. Ликвидировать очаг горения удалось за 40 минут, для этих целей были задействованы семь пожарных.

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Отмечается, что загоревшееся здание находилось в полуразрушенном состоянии, в нем никто не проживал.

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