Частный дом загорелся в Подмосковье. Погибли три человека

Частный жилой дом вспыхнул в поселке Ашукино Пушкинского района Московской области. В огне погибли три человека. Пожарные уже потушили возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожарные в 10:25 справились с возгоранием. Огонь тушили 32 человека и 10 единиц техники. Что произошло в доме на улице Пушкина в поселке, предстоит выяснить специалистам, которые сейчас изучают все обстоятельства ЧП. Более подробной информации о пожаре с погибшими пока нет.