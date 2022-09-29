Частный дом загорелся в Новороссийске | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 04:35 Поделиться Telegram

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Viber Частный дом загорелся в Новороссийске

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В Новороссийске зафиксировали возгорание в частном доме. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар произошел в микрорайоне Цемдолина. На улице Цемесская загорелся двухэтажный частный дом. Огонь охватил площадь в 120 «квадратов».

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Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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