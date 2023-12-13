Эксклюзив 13 декабря 2023, 13:33 Частный дом загорелся в Новой Москве Частный дом, в котором находятся дети, загорелся в поселке Минзаг в Новой Москве РИА «Новости»

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В поселке Минзаг в Троицком округе Москвы загорелся частный дом. Очевидцы сообщили «360» о детских криках, которые слышны из горящего строения.

Источник в экстренных службах сообщил о том, что пожар начался в 13:07. Из двухэтажного дома вырывается открытый огонь, в нем могут находиться люди.

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Очевидцы рассказали, что огонь перекинулся на соседний дом. Из него стали доноситься крики. В строении могут находиться двое детей.

Есть угроза распространения огня на третье строение, поскольку расстояние между домами — шесть метров.

На вызов уже выехали сотрудники экстренных служб. О возможных причинах возгорания ничего не известно.

UPD: огонь перекинулся на хозпостройки рядом со зданием. Произошло обрушение перекрытий. Площадь пожара приблизительно составила 60 квадратных метров.

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