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    25 августа 2020, 00:09

    Частный дом загорелся в Новой Москве. Фото

    Алла Морген , Арина Гудилова

    В Новомосковском административном округе загорелся частный дом. По предварительной версии, пострадавших нет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
    Частный дом загорелся в Новой Москве. Фото

    Инцидент произошел по адресу: деревня Крекшино, улица 2-я Заводская, дом 131. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Отмечается, что полностью охваченная огнем крыша строения обрушилась.

    Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. Как отмечается в подписи, здание полностью сгорело.

    На месте работают пожарные.

    Новости SMI.FM