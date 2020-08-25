Частный дом загорелся в Новой Москве. Фото

В Новомосковском административном округе загорелся частный дом. По предварительной версии, пострадавших нет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу: деревня Крекшино, улица 2-я Заводская, дом 131. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Отмечается, что полностью охваченная огнем крыша строения обрушилась. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. Как отмечается в подписи, здание полностью сгорело. На месте работают пожарные.