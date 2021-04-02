Частный дом загорелся в Ноябрьске

Пожар тушан в Ноябрьске, где загорелся жилой частный дом. Огонь появился на улице Ясной поселка Самострой около 15 часов дня. По неподтвержденной информации, загорелась пристройка около дома, рассказал «Ямал-регион».

Одной из возможных причин возгорания называют взрыв газового оборудования, поскольку очевидцы слышали звук, напоминающий хлопок. Во время распространения огня в доме находился мужчина, который не пострадал. Сейчас на месте работают профильные специалисты, ситуация находится под контролем.