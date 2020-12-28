Частный дом загорелся в Кузбассе. Четыре человека пострадали

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что пожар произошел в Березовском городском округе в одном из жилых домов на улице Милицейской. Травмы получили восьмилетняя девочка, два мальчика в возрасте семи и пяти лет, а также мужчина. По данным издания, он отказался от госпитализации. Детей доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.