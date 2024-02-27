27 февраля 2024, 15:26
Частный дом загорелся в Красносельском районе Петербурга
Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга 27 февраля. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
По предварительным данным, пламя охватило бойлерную в здании по улице Школьной. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр.
Реклама
Отмечается, что информации о пострадавших при пожаре нет. В его ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС.
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама