Происшествия 27 февраля 2024, 15:26 Частный дом загорелся в Красносельском районе Петербурга

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Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга 27 февраля. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

По предварительным данным, пламя охватило бойлерную в здании по улице Школьной. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр.

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Отмечается, что информации о пострадавших при пожаре нет. В его ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС.