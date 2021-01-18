Частный дом загорелся в Красногорске. Видео

Пожар начался в жилом доме на двух хозяев на улице Центральная в Красногорске. Как рассказала «360» спасшаяся хозяйка, огонь разгорелся в части здания, где живет ее двоюродная сестра.

«У нас же дом на двоих. Я вперед, а сзади [живет] сестра двоюродная. Я уже почувствовала, что дым какой-то. Вроде не было и дым. Я вышла, куртку надела, дай, думаю, пойду посмотрю, а у них там вовсю полыхает. Я назад. <…> Хоть, говорю, сумку взять», — со слезами на глазах рассказала женщина.

Информации о причинах пожара, жертвах и пострадавших нет. Огонь тушат спасатели и пожарные добровольцы.

Источник фото: телеканал «360»

В пресс-службе подмосковного МЧС «360» рассказали, что сигнал о пожаре в частном доме поступил в 13:07. Огонь распространился на 120 квадратных метров.