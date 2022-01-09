Частный дом загорелся в Костромской области. Погиб один человек

Пожар произошел в частном доме в городе Шарья в Костромской области. В ходе ликвидации пожара спасатели МЧС обнаружили в доме женщину. Ее передали медикам, но спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в карете скорой помощи.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 9 января, в 01:05 по московскому времени. Огонь вспыхнул в частном жилом доме на Белозеровской улице, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Фото: МЧС

По предварительным данным, в доме находилось шесть человек, среди которых двое детей.

На место происшествия оперативно направили дежурные караулы 10 пожарно-спасательной части и 34 пожарно-спасательной части по охране города Шарьи.

На момент прибытия спасателей горела кровля дома. Для проведения разведки и обнаружения жильцов дома пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы.

Возгорание локализовали в 01:39 на площади 96 квадратных метров. Еще через несколько минут — в 02:00 — пожарные ликвидировали открытое горение.

В горящем доме спасатели обнаружили женщину, которую передали врачам. Медикам не удалось спасти пострадавшую, она скончалась в машине скорой помощи.

Накануне пожар возник в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области. Он унес жизни четырех человек. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. Дело по факту смертельного пожара возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте происшествия.