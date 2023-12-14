Эксклюзив 14 декабря 2023, 19:45 Частный дом загорелся в Южном Бутове, в снегу застряла пожарная машина Источник «360»: машина пожарных застряла в снегу на дороге в Южном Бутове Сайт мэра и правительства Москвы

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Частный дом загорелся в Южном Бутове Юго-Западного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

В частном секторе на 1-й Павлоградской улице заметили черный дым. Возгорание произошло в доме № 16. Пожарные попытались проехать к зданию, однако дороги оказались слишком узкими и неочищенными от снега. В результате машина застряла.

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Утром 12 декабря пожар произошел в Войковском районе столицы. В загоревшейся квартире находился пожилой мужчина. Он погиб.

В тот же день пожар вспыхнул в частном доме в Новой Москве. Двухэтажное здание загорелось ранним утром. В результате в нем произошло обрушение кровли и перекрытий. Во время пожара пострадали семь человек, в том числе несколько детей.