24 ноября 2020, 19:14
Частный дом загорелся под Москвой
Возгорание началось в частном доме в поселке Толстопальцево под Москвой. На место уже прибыли пожарные и начали бороться с огнем.
Пожар вспыхнул вечером 24 ноября в частном доме на Центральной улице, сообщил «360» источник в экстренных службах. Загорелось одноэтажное деревянное строение площадью шесть на шесть метров. Изначально сообщалось, что в доме могут находиться люди.
По информации МЧС, в здании людей нет. Во время возгорания никто не пострадал. Огонь охватил 33 квадратных метра. Пока все обстоятельства и причины пожара выясняются.