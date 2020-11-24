Частный дом загорелся под Москвой

Возгорание началось в частном доме в поселке Толстопальцево под Москвой. На место уже прибыли пожарные и начали бороться с огнем.

Пожар вспыхнул вечером 24 ноября в частном доме на Центральной улице, сообщил «360» источник в экстренных службах. Загорелось одноэтажное деревянное строение площадью шесть на шесть метров. Изначально сообщалось, что в доме могут находиться люди.

По информации МЧС, в здании людей нет. Во время возгорания никто не пострадал. Огонь охватил 33 квадратных метра. Пока все обстоятельства и причины пожара выясняются.