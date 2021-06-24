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    24 июня 2021, 15:01

    Частный дом загорелся на западе Москвы

    Алла Морген, Дарья Новая, Мария Бокарева

    Огонь охватил частный дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Зеленая горка» в московском районе Солнцево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    По предварительным данным, пламя распространилось по всей площади постройки.

    В социальных сетях появились фото с места пожара.

    На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой черный дым.

    В пресс-службе столичного главка МЧС сообщение о пожаре подтвердили. Там уточнили, что горит деревянный дом. Подразделения прибыли на место и приступили к тушению.