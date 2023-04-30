Эксклюзив 30 апреля 2023, 17:04 Частный дом загорелся на западе Москвы Источник «360»: пожар произошел в одноэтажном частном доме на западе Москвы РИА «Новости»

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Пожар произошел в одноэтажном частном доме в Солнцеве на западе столицы. Жилое строение находится на улице Московской. об этом «360» сообщил источник.

«Существует угроза, что огонь может перекинуться на соседние дома. Пожарные проложили магистральную линию для тушения, работают два ствола», — уточнил он.

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