Частный дом загорелся после серии взрывов в Белгороде

В Белгороде посреди ночи раздались хлопки, их слышали в самом городе и близлежащих районах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что после серии громких звуков загорелся дом в частном секторе.

В центре города звук был очень сильный, в домах задрожали стекла, сработала сигнализация у автомобилей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Позже стало известно, что после серии хлопков загорелся частный дом, есть пострадавшие.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть двое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона

Губернатор заявил, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.

Власти Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля. Высокий уровень террористической опасности ввели в регионе 11 апреля из-за серии нападений со стороны Украины, и с тех пор неоднократно продлевали.