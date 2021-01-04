04 января 2021, 07:15
Частный дом сгорел в Минусинске. 3 человека погибли
Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Минусинске (Красноярский край) минувшей ночью. Во время тушения огня нашли тела трех погибших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
«Площадь пожара 54 квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — приводит агентство текст сообщения спасательного ведомства.
Пожар начался около полуночи (20:00 по московскому времени). Его тушили более 4,5 часа 29 человек и 11 единиц техники. Пожарные остановили распространение огня в течение двух часов после сообщения о ЧП. Более подробной информации о происшествии пока нет.