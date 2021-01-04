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    04 января 2021, 07:15

    Частный дом сгорел в Минусинске. 3 человека погибли

    Андрей Иванов

    Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Минусинске (Красноярский край) минувшей ночью. Во время тушения огня нашли тела трех погибших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
    Частный дом сгорел в Минусинске. 3 человека погибли

    «Площадь пожара 54 квадратных метра. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — приводит агентство текст сообщения спасательного ведомства.

    Пожар начался около полуночи (20:00 по московскому времени). Его тушили более 4,5 часа 29 человек и 11 единиц техники. Пожарные остановили распространение огня в течение двух часов после сообщения о ЧП. Более подробной информации о происшествии пока нет.