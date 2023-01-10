10 января 2023, 13:32
Частный дом сгорел в Ломоносовском районе Ленобласти
В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области рассказали о пожаре, который произошел накануне в частном доме в СНТ «Нижняя Колония». Об этом написали «Невские новости».
Прибывшие на место ЧП спасатели увидели возгорание на площади 120 квадратных метров. Огонь полностью охватил частный дом.
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По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося.
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Ленинградская область
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