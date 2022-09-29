Частный дом сгорел в Петербурге | 360°

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Частный дом сгорел в Петербурге

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Пожар произошел в частном доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

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Возгорание ликвидировали за 31 минуту. В тушении участвовали 15 спасателей с использованием трех единиц спецтехники. Дом сгорел полностью. В происшествии никто не пострадал.

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