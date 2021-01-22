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    22 января 2021, 07:25

    Частный дом сгорел в якутском селе. Погибли двое детей

    Андрей Иванов

    Пожар вспыхнул в частном двухквартирном доме в селе Хатылыма в Якутии. Пожарные нашли тела двух погибших детей во время тушения огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
    Частный дом сгорел в якутском селе. Погибли двое детей

    По данным ведомства, пожар начался 21 января в 18:51 (12:51 по московскому времени). Когда пожарные приехали на место ЧП, дом полыхал вовсю по всей площади (96 квадратных метров).

    Источник: ГУ МЧС по Якутии

    В огне погибли двое детей 2014-го и 2016 года рождения. Дом сгорел дотла. Причину случившегося еще предстоит выяснить.

    На месте пожара сейчас работают дознаватели МЧС России, следователи и криминалисты. В тушении огня задействовали три единицы пожарной техники и 10 человек.