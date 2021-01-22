22 января 2021, 07:25
Частный дом сгорел в якутском селе. Погибли двое детей
Пожар вспыхнул в частном двухквартирном доме в селе Хатылыма в Якутии. Пожарные нашли тела двух погибших детей во время тушения огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, пожар начался 21 января в 18:51 (12:51 по московскому времени). Когда пожарные приехали на место ЧП, дом полыхал вовсю по всей площади (96 квадратных метров).
Источник: ГУ МЧС по Якутии
В огне погибли двое детей 2014-го и 2016 года рождения. Дом сгорел дотла. Причину случившегося еще предстоит выяснить.
На месте пожара сейчас работают дознаватели МЧС России, следователи и криминалисты. В тушении огня задействовали три единицы пожарной техники и 10 человек.