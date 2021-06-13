Частный дом сгорел в Якутске. Погибли 3 человека

В Якутске в ночь на 13 июня загорелся частный дом с гаражом на улице Луговая. Пожарные нашли тела трех погибших. Следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“ по факту обнаружения трех тел при тушении пожара в Якутске», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь уже осмотрел место происшествия и изъял все, что поможет разобраться в причине ЧП. По данным следствия, этот дом сдавали в краткосрочную аренду.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что на момент пожара в доме находились четыре человека. Тела погибших нашли при разборе завалов. На место приехал психолог и дознаватели.