Частный дом сгорел в Ивановской области | 360°

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Частный дом сгорел в Ивановской области

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Пожар произошел на территории частного дома в Ивановской области. Один человек пострадал, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

К моменту приезда пожарных горели дом, его веранда, а также двор. В тушении принимали участие 15 сотрудников МЧС с использованием пяти единиц спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать за девять минут.

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«Имеется пострадавший», — уточнили в МЧС.

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