  • Частный дом сгорел в алтайском селе. Погибли 6 человек

    13 декабря 2019, 07:20

    Андрей Иванов

    щЖилой деревянный дом загорелся утром 13 декабря в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края. В огне погибли шесть человек. Четверо из них — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
    Частный дом сгорел в алтайском селе. Погибли 6 человек

    «Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети», — говорится в сообщении ведомства. Сигнал о пожаре в селе Глубокое поступил в экстренные службы рано утром в пятницу, 13 декабря. По сообщению краевой управы МЧС РФ, когда пожарные приехали на место, дом уже горел открытым огнем.

    При пожаре в доме в селе Глубокое погибли шесть человек. Источник фото: МЧС

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    Тушить пожар начала добровольная пожарная команда, а потом к ним присоединились региональное и федеральное подразделения. Пламя быстро распространялось по деревянным конструкциям дома. Пожарные тушили огонь около полутора часов. После этого в доме обнаружили погибших.

    СК возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи-криминалисты и эксперты испытательной пожарной лаборатории сейчас работают на месте ЧП. По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушения правил пользования печным отоплением.