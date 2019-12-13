Частный дом сгорел в алтайском селе. Погибли 6 человек

«Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети», — говорится в сообщении ведомства. Сигнал о пожаре в селе Глубокое поступил в экстренные службы рано утром в пятницу, 13 декабря. По сообщению краевой управы МЧС РФ, когда пожарные приехали на место, дом уже горел открытым огнем.

При пожаре в доме в селе Глубокое погибли шесть человек. Источник фото: МЧС

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Тушить пожар начала добровольная пожарная команда, а потом к ним присоединились региональное и федеральное подразделения. Пламя быстро распространялось по деревянным конструкциям дома. Пожарные тушили огонь около полутора часов. После этого в доме обнаружили погибших.

СК возбудил уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи-криминалисты и эксперты испытательной пожарной лаборатории сейчас работают на месте ЧП. По предварительной версии, дом загорелся из-за нарушения правил пользования печным отоплением.