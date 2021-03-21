Частный дом сгорел под Новосибирском. 3 человека погибли

Прошедшей ночью в одном из домов в селе Шарчино Сузунского района Новосибирской области произошел пожар. Во время тушения огня нашли тела трех погибших. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Дом загорелся после полуночи. В огне погибли три мужчины. Один из них — хозяин дома, личности еще двух сейчас устанавливают. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, когда пожарные приехали на место, то бревенчатый дом и веранда горели открытым огнем, крыша обрушилась. Площадь пожара составила 72 «квадрата»

Огонь заливали водой из гидранта, который находился на расстоянии 600 метров от горящего дома. На месте пожара сейчас работают дознаватели МЧС и следователи.