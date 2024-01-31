Происшествия 31 января 2024, 18:40 Частный дом сгорел ночью в Омской области

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Пожар, в результате которого сгорел частный дом, произошел в ночное время суток в селе Калинино Омской области. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели застали обрушившуюся кровлю дома, горящий сарай и хозпостройку. Они потушили пожар примерно за час.

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Несмотря на быстрое реагирование, спасти дом и хозпостройку не удалось. О пострадавших не сообщается.