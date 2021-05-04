04 мая 2021, 18:17
Частный дом сгорел на Ставрополье
В Буденновском районе Ставрополья в ночь на 4 мая случился пожар в селе Прасковея.
На момент приезда пожарных огонь охватил уже большую часть помещения — примерно 60 «квадратов».
«К месту прибыли все оперативные службы. В результате ЧП имеются пострадавшие», — цитирует сообщение МЧС Newstracker.
Приблизительно через час огонь удалось ликвидировать. Пожарные также отстояли находящиеся по соседству жилые здания, куда мог перекинуться огонь. В настоящее время выясняются причины случившегося.