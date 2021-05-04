Частный дом сгорел на Ставрополье

В Буденновском районе Ставрополья в ночь на 4 мая случился пожар в селе Прасковея.

На момент приезда пожарных огонь охватил уже большую часть помещения — примерно 60 «квадратов». «К месту прибыли все оперативные службы. В результате ЧП имеются пострадавшие», — цитирует сообщение МЧС Newstracker. Приблизительно через час огонь удалось ликвидировать. Пожарные также отстояли находящиеся по соседству жилые здания, куда мог перекинуться огонь. В настоящее время выясняются причины случившегося.