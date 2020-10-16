Частный дом провалился под землю в Брянской области. Видео

Утром в пятницу в брянском поселке обрушился частный дом. В результате пострадала женщина, она может находиться под завалами.

В МЧС по Брянской области сообщили, что часть дома обрушилась из-за провала грунта. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС отметил, что в обрушившимся дома жили две женщины. Одна не пострадала, а вторая может находиться под завалами.

По словам собеседника агентства, часть дома стоит на поверхности, а другая рухнула.

Информация о произошедшем поступила в МЧС примерно в 04:25. На месте ЧП работают спасатели, приехали две автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль и два пожарных расчета. Говорится площадка для установки специальной техники и проводятся подготовительные работы по разбору завалов.

Источник фото: телеканал «360»

На кадрах с места происшествия видно, что кусок дома буквально провалился под землю на глубину метров четырех-пяти. В яме не видно людей, но, вероятно, кто-то может быть под частями здания.

Источник фото: телеканал «360»

Представители соответствующих ведомств работают на месте произошедшего, обстоятельства случившего выясняются, передает газета «Известия».