Происшествия 23 января 2024, 18:16 Частный дом получил повреждения при атаке ВСУ на белгородский хутор Гладков: ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области РИА «Новости»

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Хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области попал под удар Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе. Он влетел в частный жилой дом. В результате ЧП никто не пострадал.

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«В доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — написал губернатор.

Он добавил, что на месте случившегося работают оперативные и аварийные службы.

Днем 23 января ВСУ обстреляли село Терезовка Шебекинского округа Белгородской области. Частный жилой дом и два гражданских автомобиля получили повреждения. Никто не пострадал.

В этот же день под ударом украинских войск оказался хутор Балки Шебекинского городского округа. Взрыв повредил одну машину.

Накануне атаке подверглось село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. Мирный житель получил ранение, его госпитализировали с контузией.