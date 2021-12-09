Частный дом и гараж сгорели в Надыме

В Надыме на улице Кедровой накануне загорелись частный дом и гараж. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямалу.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели догоравший гараж и кровлю двухэтажного капитального жилого дома. Людей в помещениях в этот момент не было.

На тушении огня было задействовано 17 сотрудников МЧС ЯНАО и пять единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в период понижения температур.