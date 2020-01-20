Частный дом горит в Новой Москве

В административным центре муниципального образования «Поселение Марушкинское» московского административного округа загорелся частный дом, сообщил источник «360» в экстренных службах региона.

Возгорание было зафиксировано по адресу Липовая аллея, 1. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Пожару была присвоена сложность тушения №1 БИС.

О пострадавших и жертвах данных пока нет. Однако, есть информация, что в доме могли находиться люди. На месте работают пожарные и спасатели.

По данным источника «360», произошло обрушение дома.