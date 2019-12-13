Частный дом горел в подмосковной деревне. Погибли 3 человека

После пожара в частном жилом доме в городском округе Раменское Московской области нашли тела трех погибших. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в частном доме в деревне Чулково поступило 13 декабря в 03:42. Через 40 минут пожарные локализовали возгорание. На площади 48 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 10 человек и три единицы техники.

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Специалисты сейчас выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших — мужчины и двух женщин. Более подробной информации о ЧП пока нет.