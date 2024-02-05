Происшествия 05 февраля 2024, 17:35 Частный детсад «Золотой петушок» закрыли в Москве из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор закрыл детсад «Золотой петушок» в Москве из-за кишечной инфекции РИА «Новости»

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Частный детский сад «Золотой петушок» в Москве закрыли после вспышки кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«В ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий», — заявили в ведомстве.

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Например, в детском саду отсутствовали товаро-сопроводительные документы на продукты питания. В комнатах заметили следы насекомых. кроме того, в помещении неправильно хранили дезинфицирующие средства: они были доступны детям.

Детский сад временно опечатали. Собранную информацию передали в суд.

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