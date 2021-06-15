Частный детсад закрыли в Краснодаре из-за ужасной антисанитарии

В Краснодаре закрыли частный детский сад «Позитивия», который работал без лицензии. В нем выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили на сайте Федеральной службы судебных приставов по региону.

Детский садик, расположенный в Краснодаре на улице Некрасова, дом 80, закрыли после проверки. В помещениях было грязно, повсюду был разбросан хлам. Столовая и туалет не отвечали необходимым требованиям. А спали дети в непредназначенных для этого местах. Выявили и нарушения пожарной безопасности. А еще у детсада не обнаружилось лицензии.

Приставы также выявили, что детский сад был расположен не по указанному адресу, а в частном доме по соседству. Это не помешало исполнить решение суда. И садик «Позитивия» закрыли.

Дети в этом садике могли проводить от нескольких часов до нескольких суток, сообщил сайт kp.ru. В прокуратуру пожаловались родители, ошарашенные обстановкой в детсаду, в котором условия им показались даже хуже, чем в неблагополучной семье. На одной кровати в нем спали по несколько детей. Детские представляли собой две маленьких комнатки в общем дворе, в них были разбросаны вещи, а на кухнях скапливались горы немытой посуды.

Ранее в Петербурге спасли ребенка, который остался дома один и плакал у открытого окна.