Происшествия 04 марта 2024, 19:14 Частный детектив получил два года колонии по делу о взяточничестве в Челябинске

Читать 360tv в

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор частному детективу, который попал под статью о даче взятки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигурант, пытаясь получить персональные данные физических лиц из закрытого доступа, предложил заплатить за информацию. Мужчину задержали. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.