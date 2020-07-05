facebook_pixel
    05 июля 2020, 18:37

    Частный автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье. Видео

    Алена Макаренко, Екатерина Земская

    Частный автобус загорелся на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

    ЧП случилось на 36-м километре трассы в районе Домодедова. Автобус направлялся из Москвы в Хасавюрт, Республика Дагестан.

    По предварительным данным, в салоне сидели 15 человек, их эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

    На место происшествия приехали пожарные и полицейские.

    Частный автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье. Видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Многие из пассажиров уехали на следующем автобусе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

    Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.