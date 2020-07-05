05 июля 2020, 18:37
Частный автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье. Видео
Частный автобус загорелся на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
ЧП случилось на 36-м километре трассы в районе Домодедова. Автобус направлялся из Москвы в Хасавюрт, Республика Дагестан.
По предварительным данным, в салоне сидели 15 человек, их эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.
На место происшествия приехали пожарные и полицейские.
Многие из пассажиров уехали на следующем автобусе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.