Частный автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье. Видео

Частный автобус загорелся на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

ЧП случилось на 36-м километре трассы в районе Домодедова. Автобус направлялся из Москвы в Хасавюрт, Республика Дагестан.

По предварительным данным, в салоне сидели 15 человек, их эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия приехали пожарные и полицейские.

Источник фото: телеканал «360»

Многие из пассажиров уехали на следующем автобусе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.