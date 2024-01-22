Важное 22 января 2024, 16:22 Частные домовладения получили повреждения при атаке ВСУ на село в Белгородской области Гладков: окраина села Дроновка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Окраина села Дроновка Грайворонского городского округа попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал. Различные повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях. Там посекло фасады, заборы и кровлю.

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«Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Накануне Вооруженные силы Украины с помощью дронов-камикадзе атаковали сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. В хуторе Балки из-за взрыва загорелся экскаватор, в Терезовке под удар попал гражданский автомобиль.

Украинские войска атакуют Белгородскую область с помощью БПЛА со взрывчаткой. Ударам подвергается гражданская инфраструктура. Российские средства ПВО сбивают дроны.